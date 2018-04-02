Платформа, мини и опасное декольте: Анастасия Волочкова позирует с мамой и дочкой в самолете

Сегодня Анастасия Волочкова отправилась в путешествие с семьей. В полете звезду сопровождают мама и дочка. К отпуску склонная к эффектным позам и нарядам артистка подготовилась заранее, появившись в салоне самолета во всей красе. Балерина надела сарафан с опасным декольте и вырезом, подчеркнув длину своих ног обувью на высочайшем каблуке и массивной платформой.

«Мы. Радость. Счастье. Мы вместе. Отдых», — написала она.