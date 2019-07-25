«Платье в горошек на удачу»: Ляйсян Утяшева отправилась на рыбалку в дизайнерском наряде

Ляйсан надела элегантное платье в крупный горошек, приносящее, по ее словам, удачу. Объемные «епископские» рукава, пояс, подчеркивающий талию, длина миди – наряд разительно отличается от непромокаемых комбинезонов и резиновых сапог, которые обычно надевают на рыбалку. Образ в стиле 50-х дополнен очками в оправе «кошачий глаз» и широкополой черной шляпкой, а для контраста – классическая красная помада.

Фолловеры с юмором отнеслись к наряду Утяшевой. «Только наши женщины в таких нарядах на рыбалку ходят», «Надеюсь, на каблуках?», «А что на рыбалку можно было так нарядно ходить? Я могла бы всю рыбу с рыбаками давно покорить…» – пишут в комментариях.