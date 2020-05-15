Платье певицы Жасмин в Сети сравнили с «бабушкиной занавеской»

Фолловеры разделились на два лагеря. Одним наряд певицы показался неудачным: «Чем-то на свечу смахиваешь», «Бабушкину тюль выкрасили в синьке? Отличный хэнд-мэйд», «Платье неудачное для такой красотки». Другие же не жалели комплиментов: «Шикарное платье», «Как всегда просто прекрасно выглядите», «Выглядите великолепно! Красивое платье, вам очень идет», «Просто волшебно!».

Фото: Instagram

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