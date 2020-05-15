Платье певицы Жасмин в Сети сравнили с «бабушкиной занавеской»
Фото: Instagram
В тексте поста 42-летняя певица призналась, что за период карантина обрела состояние гармонии с собой и со своими близкими: «Говорят, многих людей карантин доводит до депрессии, ссор с любимыми и всяческих крайностей, а я чувствую только умиротворение. Сто лет ни с кем не ругалась, не наказывала детей, не переживала сильно ни за что. Делюсь с вами миром моей души, ловите». Тому свидетельство — яркие снимки, которыми звезда поделилась в Instagram. Жасмин позирует в саду своего дома в ажурном ультрафиолетовом платье с асимметричным низом и пышными рукавами-буфами. Элегантный образ завершили классические черные лодочки на высоких шпильках.
Фолловеры разделились на два лагеря. Одним наряд певицы показался неудачным: «Чем-то на свечу смахиваешь», «Бабушкину тюль выкрасили в синьке? Отличный хэнд-мэйд», «Платье неудачное для такой красотки». Другие же не жалели комплиментов: «Шикарное платье», «Как всегда просто прекрасно выглядите», «Выглядите великолепно! Красивое платье, вам очень идет», «Просто волшебно!».
Фото: Instagram
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