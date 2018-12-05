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«Платье не по возрасту»: фолловеры раскритиковали образ Марии Кожевниковой на премьере в Лондоне

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Перкон, Мария Кожевникова и Константин Хабенский

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Наряд 34-летней актрисы не пришелся по душе некоторым интернет-пользователям.

На днях Мария Кожевникова и Константин Хабенский представили в Лондоне на фестивале Russian Film Week картину «Собибор», в котором актриса сыграла одну из ролей, а Хабенский стал автором этого фильма. Для премьеры Мария выбрала изумрудное бархатное платье авторства Ульяны Сергеенко, и большинство поклонников пришли в восторг, однако некоторые «диванные критики» все же высказались не столь доброжелательно.

«Платье не по возрасту — оно вас старит», «Как будто лет 10 сразу прибавилось», «Мария, вам больше к лицу нежные оттенки», «Этот наряд подошел бы женщине постарше», — заявила часть интернет-пользователей.

Впрочем, сама Кожевникова предпочла обратить внимание лишь на положительные отзывы, да и ей самой наряд явно очень по душе. «Волшебное платье, которое так многим понравилось», — так подписала один из собственных снимков актриса. А что вы скажете о наряде Марии на лондонской презентации «Собибора»?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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