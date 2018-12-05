«Платье не по возрасту»: фолловеры раскритиковали образ Марии Кожевниковой на премьере в Лондоне

Впрочем, сама Кожевникова предпочла обратить внимание лишь на положительные отзывы, да и ей самой наряд явно очень по душе. «Волшебное платье, которое так многим понравилось», — так подписала один из собственных снимков актриса. А что вы скажете о наряде Марии на лондонской презентации «Собибора»?

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram