«Платье не по возрасту»: фолловеры раскритиковали образ Марии Кожевниковой на премьере в Лондоне

На днях Мария Кожевникова и Константин Хабенский представили в Лондоне на фестивале Russian Film Week картину «Собибор», в котором актриса сыграла одну из ролей, а Хабенский стал автором этого фильма. Для премьеры Мария выбрала изумрудное бархатное платье авторства Ульяны Сергеенко, и большинство поклонников пришли в восторг, однако некоторые «диванные критики» все же высказались не столь доброжелательно.
«Платье не по возрасту — оно вас старит», «Как будто лет 10 сразу прибавилось», «Мария, вам больше к лицу нежные оттенки», «Этот наряд подошел бы женщине постарше», — заявила часть интернет-пользователей.
Впрочем, сама Кожевникова предпочла обратить внимание лишь на положительные отзывы, да и ей самой наряд явно очень по душе. «Волшебное платье, которое так многим понравилось», — так подписала один из собственных снимков актриса. А что вы скажете о наряде Марии на лондонской презентации «Собибора»?
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram