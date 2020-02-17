«Иногда я заглядываю на телевидение. Редко, но бывает. Нет-нет, да и зайду…» – прокомментировала свой новый пост Меньшова. Для съемок актриса выбрала лаконичное платье с акцентом на детали, ассоциирующиеся с военным мундиром. Воротник-стойка, широкие манжеты, массивные металлические пуговицы, контрастный кант и классический синий цвет сделали образ консервативным, однако, разрез юбки и прилегающий силуэт с вниманием к талии сделали свое дело, подчеркнув фигуру звезды. Наряд дополнен замшевыми лодочками приглушенного винного цвета и крупными серьгами в духе statement. Фолловерам эффектный образ Меньшовой пришелся по душе. «Вы удивительно грациозны и выглядите на все сто. Пример для подражания», «Фигура – огонь», «Потрясающие и роскошно выглядите! Хочется рассматривать, любоваться», «Шикарный образ!», «Какая элегантная изящная женщина. Вам очень идет, Юлечка», «Образ супер! Юля, очень круто!», «Стройняшка. Есть к чему стремиться», «Очень стильное платье», «Статуэтка!» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!