Платье цвета перца чили и контрастные детали: Полина Гагарина продемонстрировала яркий монохромный образ

Гагарина умело демонстрирует, как носить тотальный красный и выглядеть в нем гармонично. В своем аутфите звезда совместила асимметричное платье в оттенке жгучего перца чили с контрастной обувью и аксессуарами. Беспроигрышная пара для красного – лаконичные белоснежные сапоги, сумка на длинном плечевом ремне в тон и очки в белой оправе «кошачий глаз» – прямое цитирование шестидесятых.
Фолловеры поинтересовались, пользуется ли артистка услугами стилиста, на что Гагарина ответила, что любит одеваться сама. «Полина, вам очень идет красный», «Самой такой образ собрать – это надо уметь!», «Со вкусом одеваться – это дано от природы или приобретенное качество?», «Когда есть вкус, стилист не нужен» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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