Платье цвета перца чили и контрастные детали: Полина Гагарина продемонстрировала яркий монохромный образ

Фолловеры поинтересовались, пользуется ли артистка услугами стилиста, на что Гагарина ответила, что любит одеваться сама. «Полина, вам очень идет красный», «Самой такой образ собрать – это надо уметь!», «Со вкусом одеваться – это дано от природы или приобретенное качество?», «Когда есть вкус, стилист не нужен» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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