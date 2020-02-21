Пламенеющий красный стал одним из главных цветов в палитре нового сезона, и Ксения Собчак молниеносно уловила модный тренд. Звезда построила образ вокруг классического костюма с брюками-клеш и приталенным силуэтным жакетом с заостренной линией плеч. Наряд подчеркнул стройную фигуру ведущей не менее удачно, чем правильный ракурс на фото. Усилили вау-эффект классические черные лодочки и акцентная алая помада, рифмующаяся с общей гаммой аутфита. Фолловеры оценили яркий образ Ксении Собчак. «Вау, костюм зачетный!», «Шикарный костюм», «Вам очень к лицу красный цвет», «Сногсшибательный костюм, Ксения!», «Хороший вкус, ракурс, ноги от ушей», «Ксения, удивляюсь, как вы преобразились», «Вау! Собчак все лучше и лучше», «Шикарный алый цвет», «Ксюша, ты супер» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!