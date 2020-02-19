Бондарчук взяла за основу лаконичный total black, который разбавила красочными акцентами. Звезда накинула на плечи классическое пальто в остромодном в оттенке Flame Scarlet («Пламенеющий алый»), названный экспертами института Pantone одним из главных в этом сезоне. Он же перекликался с сочной губной помадой. Яркую деталь Светлана дополнила шалью насыщенного бирюзового цвета, подобрала замшевую микросумку в приглушенном винном оттенке. В пестрый аутфит вписался даже канареечно-желтый чехол для смартфона. Подписчики не жалели комплиментов. «Всегда классная», «Светлана, вы в любом луке и без прекрасная женщина», «Краски!», «Какое пальто!», «Очень яркий образ! Впрочем, как всегда», «Ярко, модно, стильно», «Красивая, цветущая», «Вы бесподобны», «Красный очень красиво сочетается с бирюзой. Очень вам идет» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!