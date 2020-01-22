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Пикантный пляжный образ Лободы вызвал восторг у поклонников: «Идеал красоты»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Светлана Лобода проводит время, отдыхая с семьей у моря. 37-летняя певица не забывает порадовать поклонников пляжными образами – некоторые из них не оставляют места для фантазии.

«В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь, набираться сил на весь год. Но, понежившись на солнышке 10 дней, поняла, что сильно соскучилась... по работе .... вернулась на недельку , отработала пару тройку концертов , и обратно мчу на солнышко , к деткам. Кайф» – поделилась звезда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

На одном из последних снимков в Instagram Лобода позирует в невесомой полупрозрачной тунике с экстремально глубоким V-образным вырезом. Насыщенный цвет морской волны дополняет легкая бахрома и далеко не скромные разрезы от бедер. Туника надета поверх миниатюрного бикини бежевого цвета с контрастными бретелями. Пляжный образ дополнили солнцезащитные очки с зеркальными линзами и лаконичные украшения.

Фото Светланы Лободы с отдыха вызывают восхищение у подписчиков. «Изумительная девушка», «Какая вы женственная и изящная!», «Богиня…Из моря выходящая», «Она неземная!», «Светлана шикарная! Всегда восхищаюсь», «Супермама, поработала и к деткам», «Идеал красоты», «Худышечка, супер», «Очень красивая фигура», «Нереально красивая женщина» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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