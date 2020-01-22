Пикантный пляжный образ Лободы вызвал восторг у поклонников: «Идеал красоты»

Фото Светланы Лободы с отдыха вызывают восхищение у подписчиков. «Изумительная девушка», «Какая вы женственная и изящная!», «Богиня…Из моря выходящая», «Она неземная!», «Светлана шикарная! Всегда восхищаюсь», «Супермама, поработала и к деткам», «Идеал красоты», «Худышечка, супер», «Очень красивая фигура», «Нереально красивая женщина» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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