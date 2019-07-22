Пиджак oversize и туфли-невидимки: Кайли Дженнер подобрала трендовый аутфит на свидание с бойфрендом

Недавно Трэвис Скотт объявил, что хочет узаконить отношения с матерью своей полуторогодовалой дочери и уже думает, как сделать событие запоминающимся. Но, видимо, в планы Кайли Дженнер замужество не входит, и она всячески избегает этой темы.