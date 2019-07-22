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Пиджак oversize и туфли-невидимки: Кайли Дженнер подобрала трендовый аутфит на свидание с бойфрендом

Пока все обсуждают новость о свадьбе Кайли Дженнер с музыкантом Трэвисом Скоттом, пара делится совместными фото в Instagram. На свидание с бойфрендом 21-летняя модель вышла в неоне и экстремальном мини.

На Кайли – облегающий комбинезон серо-голубого цвета с короткими шортами и декольте. Поверх него надет удлиненный неоново-розовый пиджак oversize с объемными плечами. С левой стороны – нагрудный карман с изумрудно-зеленой нашивкой и логотипом французского бренда Jacquemus.

Фото: Instagram

Пиджак, будто снятый с мужского плеча, Дженнер сделала главным акцентом образа. Аутфит был дополнен прозрачными босоножками на шпильке и миниатюрной сумочкой Hermès из крокодиловой кожи. Пара финальных штрихов – крупные серьги-кольца, усыпанные бриллиантами, и лаконичный ножной браслет из белого золота.

Фото: Instagram

Недавно Трэвис Скотт объявил, что хочет узаконить отношения с матерью своей полуторогодовалой дочери и уже думает, как сделать событие запоминающимся. Но, видимо, в планы Кайли Дженнер замужество не входит, и она всячески избегает этой темы.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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