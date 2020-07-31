Певица Жасмин блеснула в шелковой комбинации цвета крем-брюле и собрала комплименты

Фолловерам look Жасмин пришелся по душе, и слова восхищения не заставили себя ждать. «Жасмин, как всегда прекрасно выглядите», «Вы просто невероятно красивая! Я в полном восторге, всегда ставлю вас себе в пример», «Красивый образ», «Какая же вы шикарная!», «Великолепная получилась фотография» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @jasmin

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