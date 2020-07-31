Певица Жасмин блеснула в шелковой комбинации цвета крем-брюле и собрала комплименты
Фото: Instagram @jasmin
«А на горизонте уже идет счастливый август, бодро неся в рюкзаке россыпь ароматных фруктов и ягод и запах надежды для людей, что есть еще целый месяц, чтобы это лето удалось на все сто» — прокомментировала публикацию артистка. На чувственном снимке звезда позирует в эффектном платье-комбинации длины мидакси и с весьма скромным верхом. Поверх накинут длинный тренч свободного силуэта в оттенке миндальных лепестков. Завершили аутфит остромодные черные босоножки на тонких ремешках, которые рифмуются с фурнитурой плаща. Кокетливый образ дополнил яркий макияж с пламенно-красной помадой и распущенные волосы, убранные на одну сторону.
Фолловерам look Жасмин пришелся по душе, и слова восхищения не заставили себя ждать. «Жасмин, как всегда прекрасно выглядите», «Вы просто невероятно красивая! Я в полном восторге, всегда ставлю вас себе в пример», «Красивый образ», «Какая же вы шикарная!», «Великолепная получилась фотография» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @jasmin
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