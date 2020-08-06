Певица Зара в тельняшке с лобстером показала эффектный образ для яхтенной прогулки

Фолловеры были щедры на комплименты. «Шикарное платье!», «Красивая Зара, красивый look», «Красавица-морячка», «Как всегда шикарная», «Вы — икона и богиня стиля», «Красавица с изумительным вкусом», «Бесподобна!» — пишут в комментариях. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @zara_music

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!