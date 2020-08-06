Певица Зара в тельняшке с лобстером показала эффектный образ для яхтенной прогулки
Фото: Instagram @zara_music
«Лето 2020 проходит в «ограниченном» режиме, но от этого не перестает быть прекрасным. Я стараюсь больше гулять, встречаться с тем, с кем так давно не виделась, наслаждаться каждым днем. Вчера, например, мы с девочками сами создали себе морское настроение. Нарядились, сели в катер и поплыли по волнам» — рассказала звезда в своем блоге.
На фото Зара позирует в белоснежном макси-платье А-силуэта с пышной юбкой, декорированной драпировками в несколько ярусов. Верх наряда стилизован под тельняшку, черно-белые полосы которой разбавлены броским акцентом — аппликацией в виде огненно-красного, слегка мерцающего на солнце лобстера. В рифму с ним — миниатюрная сумка кросс-боди на тонком ремне-цепочке и лента, обрамляющая черную шляпу — один из любимых аксессуаров артистки.
Фолловеры были щедры на комплименты. «Шикарное платье!», «Красивая Зара, красивый look», «Красавица-морячка», «Как всегда шикарная», «Вы — икона и богиня стиля», «Красавица с изумительным вкусом», «Бесподобна!» — пишут в комментариях. О других стильных образах звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @zara_music
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