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Певица Зара сменила элегантный стиль на рваные джинсы и бейсболку

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Зара провела день с семьей, отправившись на пешую прогулку. 36-летняя певица, которую привычно видеть в роскошных шелковых платьях и брючных костюмах, сменила элегантный стиль на спортшик.

«Нет ничего невозможного! 15 км пешком, а вам слабо?» – прокомментировала Зара новую публикацию в Instagram. Для прогулки звезда выбрала расслабленный аутфит, в котором нашлось место сразу нескольким трендам. Поверх черного свитшота певица надела куртку oversize из белоснежного денима, а к ней подобрала укороченные рваные джинсы-скинни. Образ, построенный на контрасте черного и белого, Зара дополнила массивными белыми кроссовками и черной бейсболкой.

Успех в пеших прогулках поддержали и звездные коллеги. «Моя тема» – прокомментировала певица Слава, «Стильняхи» – написала Наталья Давыдова, модный блогер и ЗОЖ-активистка. «Мы как-то с Йосей и Темой обошли горное озеро – 27 км» – похвасталась Валерия. Семейные снимки пришлись по душе и поклонникам: «Какие вы красивые», «Выражение ваших лиц смахивает на усталость…Но молодцы, браво вам!», «Сладкая парочка», «Зара, тебя не узнать», «Живенько, стильненько, вы клевые», «Крутые!».

Фото: Instagram

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