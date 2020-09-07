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Певица Зара примерила «защитный» комбез с дерзкими шпильками и очаровала фанатов

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Певица Зара

Фото: Instagram @zara_music

Зара часто экспериментирует со стилями, балансируя между классикой, бохо и casual. В одной из последних публикаций в Instagram 37-летняя певица очаровала фанатов эффектным аутфитом, показав, как носить спортшик и оставаться женственной.

Для работы в студии звукозаписи артистка выбрала расслабленный образ, выстроенный вокруг свободного комбинезона в духе защитной спецовки. Объемная куртка и джоггеры смотрятся соблазнительно на хрупкой фигуре звезды. Зарифмована деталь с базовой черной футболкой. Однако комфортом Зара все же решила пожертвовать, дополнив аутфит классическими серебристыми лодочками на шпильках головокружительной высоты. Финальный штрих — панама — аксессуар, признанный остро модным в этом году.

Певица Зара / Instagram @zara_music

Поклонники не скупились на комплименты и теплые слова в адрес любимой артистки. «Как мне нравится ваш стиль в одежде, Зара», «Необыкновенная красавица!», «Зарочка, какая вы классная!», «Очаровательная!», «Прелестный костюмчик», «Зарочка, этот стиль вам очень идет, впрочем, как и любой» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @zara_music

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