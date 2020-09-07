Певица Зара примерила «защитный» комбез с дерзкими шпильками и очаровала фанатов

Поклонники не скупились на комплименты и теплые слова в адрес любимой артистки. «Как мне нравится ваш стиль в одежде, Зара», «Необыкновенная красавица!», «Зарочка, какая вы классная!», «Очаровательная!», «Прелестный костюмчик», «Зарочка, этот стиль вам очень идет, впрочем, как и любой» — пишут в комментариях.