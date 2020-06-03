Певица Зара показала стильный способ носить рубашку бойфренда

Свободная рубашка — одна из горячо любимых певицей деталей гардероба, которую она мастерски представляет в самых разных вариациях. На фото Зара завязала ее на талии, закатила рукава и слегка небрежно спустила с одного плеча. Дополнили аутфит брюки в оттенке хвои, замиксованные с поясной микросумкой с ремешком-цепочкой. Завершением образа стала широкополая плетеная шляпа и акцентные украшения — браслет в форме массивной цепи и серьги-кольца.