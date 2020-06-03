Певица Зара показала стильный способ носить рубашку бойфренда
Фото: Instagram
Свободная рубашка — одна из горячо любимых певицей деталей гардероба, которую она мастерски представляет в самых разных вариациях. На фото Зара завязала ее на талии, закатила рукава и слегка небрежно спустила с одного плеча. Дополнили аутфит брюки в оттенке хвои, замиксованные с поясной микросумкой с ремешком-цепочкой. Завершением образа стала широкополая плетеная шляпа и акцентные украшения — браслет в форме массивной цепи и серьги-кольца.
Поклонники звезды были щедры на комплименты. «Шляпа вам идет», «Чувственная и женственная Зарочка», «Зара, какая вы красивая!», «Как же вам идут шляпки», «Безупречна как всегда», «Утонченная, нежная, элегантная», «Глаз не оторвать от вас!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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