Певица Зара показала образ в кантри-стиле с соломенной шляпой и кокетливо расстегнутой рубашкой

«Доброе утро, родные! Желаю вам классного настроения» — прокомментировала новый пост Зара. На жизнерадостном фото, сделанном на природе, певица позирует в стильных брюках из плотного денима цвета кэмэл с крупными карманами и грубыми швами. К ним подобрана свободная рубашка полуночного синего цвета, кокетливо расстегнутая на первые несколько пуговиц и завязанная на талии. Соединили тандем замшевые казаки в оттенке серой дымки и широкополая плетеная шляпа с лентой в тон обуви — один из любимых аксессуаров Зары. Завершающие штрихи — броские украшения: цепи с подвесками, надетые в несколько ярусов, и массивные браслеты.