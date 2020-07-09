Певица Зара показала образ в кантри-стиле с соломенной шляпой и кокетливо расстегнутой рубашкой
Фото: Instagram @zara_music
«Доброе утро, родные! Желаю вам классного настроения» — прокомментировала новый пост Зара. На жизнерадостном фото, сделанном на природе, певица позирует в стильных брюках из плотного денима цвета кэмэл с крупными карманами и грубыми швами. К ним подобрана свободная рубашка полуночного синего цвета, кокетливо расстегнутая на первые несколько пуговиц и завязанная на талии. Соединили тандем замшевые казаки в оттенке серой дымки и широкополая плетеная шляпа с лентой в тон обуви — один из любимых аксессуаров Зары. Завершающие штрихи — броские украшения: цепи с подвесками, надетые в несколько ярусов, и массивные браслеты.
Пожелание доброго утра артистка сопроводила песней, что также, как и стильный аутфит, не осталось без внимания поклонников и звездных коллег. «Красотка!» — написала дизайнер Яна Расковалова, «Хороша! Огонь-девка!» — восторженно прокомментировала Анита Цой. Фолловеры также осыпали Зару комплиментами: «Зарочка неотразима во всех образах», «Какая вы классная, приятная, нежная», «Обожаю шляпы. Они немногим идут, но на вас смотрятся отлично», «Как будто вы итальянская суперзвезда», «Образ безупречен».
Фото: Instagram @zara_music
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