Певица Зара показала брутальный образ с байкерской косухой и берцами

Теплые солнечные дни в столице Зара встречает максимально стильно. Звезда показала остромодный аутфит с бунтарским настроением. На ней — объемная куртка-косуха цвета горького шоколада с потертостями под старину и грубой металлической фурнитурой. Замиксована она с базовым черным кроп-топом и плиссированной миди-юбкой из шифона цвета карамели. Запоминаем модный лайфхак: пояс юбки артистка украсила актуальной банданой терракотового оттенка. Эту деталь, как у героев вестерна, фэшионистки носят в любых вариациях — и как замену топа, и на поясе, и на ручках сумок. Завершили образ дерзкие ботинки-берцы на массивной подошве и с потертостями. Финальный штрих — акцентные украшения и микросумка — узнаваемая миниатюрная модель Kelly от Hermès.