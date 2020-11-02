Пестрые носки-швабры стали новым трендом в Сети

Такие тапочки напоминают насадку для швабры — из впитывающего губчатого материала и с мягкими волокнами. В отличие от подошвы обычной домашней обуви, они не оставляют следов на мокром полу. Чтобы избавиться от загрязнений на паркете или кафеле достаточно просто пройтись в них — недаром их позиционируют как гаджет для ленивых. Они неприхотливы, не боятся многочисленных машинных стирок, а главное — представлены в цветах на любой вкус. Поделилась приобретением домохозяйка в одном из сообществ Facebook. «Обожаю носки-швабры! Никаких следов от пальцев по свежему полу. После уборки просто стираю их вместе с насадкой для обычной швабры» — цитирует героиню Daily Mail.