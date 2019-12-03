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Перья, блеск и полупрозрачная сетка: Дженнифер Лопес в роскошном платье появилась на премии Gotham в Нью-Йорке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Дженнифер Лопес продолжает удивлять роскошными образами для красной дорожки. Даже в монохромном черном, 50-летняя певица выглядит ярко, и доказательство тому – ее новый look, выбранный для церемонии награждения Gotham Independent Film Awards 2019 в Нью-Йорке.

Для публичного мероприятия Лопес выбрала облегающее черное платье-макси, четко очертившее силуэт и аппетитные формы поп-дивы. Лаконичный приталенный фасон с асимметрией обыгран ярким декором, совместившим в себе пышные перья и россыпь из мерцающих кристаллов. Образ дополнили черные туфли с открытым носком и миниатюрный клатч-минодьер с серебристыми деталями. Финальные штрихи – крупные серьги, усыпанные бриллиантами, и комплект из нескольких колец и браслета.

Напомним, что в 2019 году Джей Ло сыграла в фильме Hustlers. На церемонии звезда была номинирована на премию Gotham, с чем ее поздравил и ее жених, известный бейсболист Алекс Родригес. «Поздравляю эту потрясающую девочку с вручением премии Gotham за роль в фильме Hustlers» – написал Алекс под фото в своем аккаунте Instagram.

Фото: Globallook, Instagram

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