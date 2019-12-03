Перья, блеск и полупрозрачная сетка: Дженнифер Лопес в роскошном платье появилась на премии Gotham в Нью-Йорке

Напомним, что в 2019 году Джей Ло сыграла в фильме Hustlers. На церемонии звезда была номинирована на премию Gotham, с чем ее поздравил и ее жених, известный бейсболист Алекс Родригес. «Поздравляю эту потрясающую девочку с вручением премии Gotham за роль в фильме Hustlers» – написал Алекс под фото в своем аккаунте Instagram.

Фото: Globallook, Instagram

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