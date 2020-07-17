Первые модницы Instagram ввели тренд на маленькое белое платье, и подходит оно абсолютно всем
Фото: Instagram @haileybieber
Маленькое черное платье все еще считается константой базового гардероба и лучшим другом женщин еще с 1920-х годов, когда его изобрела Коко Шанель. Его историю выстраивали иконы стиля разных эпох: Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани», принцесса Диана в соблазнительном «платье мести», которое стало ответной реакцией на измену принца Чарльза. Эксперты The Sun утверждают, что этот наряд никогда не выйдет из моды, в то время как позиции белого платья весьма шаткие и сезонные.
Фото: Eastnews
По мнению многих стилистов, маленькое белое платье — лучшая инвестиция лета-2020. К тому же и оно имеет интересную историю. Чего стоит легендарное появление Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» в 1955 году или знаменитая сцена с Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» 1992-го. Сегодня белый цвет активно применяют в своей модной практике Алессандра Амбросио, Белла Хадид и Хейли Бибер. Фэшионистки предлагают заострить внимание на летящих тканях и моделях с объемными рукавами. А эксперты уверяют, что такой наряд обеспечит шах и мат черному платью, потому что переносить жару в нем гораздо проще.
Фото: Kinopoisk
А на какой стороне вы: светлой или темной?
Фото: Eastnews, Kinopoisk, Instagram
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