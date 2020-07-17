Первые модницы Instagram ввели тренд на маленькое белое платье, и подходит оно абсолютно всем

По мнению многих стилистов, маленькое белое платье — лучшая инвестиция лета-2020. К тому же и оно имеет интересную историю. Чего стоит легендарное появление Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года» в 1955 году или знаменитая сцена с Шэрон Стоун в «Основном инстинкте» 1992-го. Сегодня белый цвет активно применяют в своей модной практике Алессандра Амбросио, Белла Хадид и Хейли Бибер. Фэшионистки предлагают заострить внимание на летящих тканях и моделях с объемными рукавами. А эксперты уверяют, что такой наряд обеспечит шах и мат черному платью, потому что переносить жару в нем гораздо проще.