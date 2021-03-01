«Первая супермодель в мире» Твигги призналась, что всегда с трудом носила каблуки

Икона стиля 60-х годов уточнила, что такая обувь слишком «сложна для маневрирования». Ей всегда приходилось найти кого-то, кто бы помог «взобраться» на высокие каблуки во время фотосессий.

71-летняя Твигги уточнила, что всегда страдала от потери равновесия. «Я не могу ходить на высоких каблуках. Я знаю, что я супермодель, но я никогда не смогу ходить в них. Я думаю, это опасно. Я не умею держать баланс», — добавила она. Кроме того, она отметила, что высокие каблуки создают проблемы со спиной.