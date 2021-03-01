«Первая супермодель в мире» Твигги призналась, что всегда с трудом носила каблуки
Фото: picture-alliance.com
Икона стиля 60-х годов уточнила, что такая обувь слишком «сложна для маневрирования». Ей всегда приходилось найти кого-то, кто бы помог «взобраться» на высокие каблуки во время фотосессий.
71-летняя Твигги уточнила, что всегда страдала от потери равновесия. «Я не могу ходить на высоких каблуках. Я знаю, что я супермодель, но я никогда не смогу ходить в них. Я думаю, это опасно. Я не умею держать баланс», — добавила она. Кроме того, она отметила, что высокие каблуки создают проблемы со спиной.
Несмотря на это, она иногда продолжает сниматься на высоких каблуках. Лесли принимает «подготовительную позу» перед тем, как надеть туфли. «Затем я заставляю кого-нибудь держать меня и забираюсь на высокие каблуки», — сказала она.
Впервые Твигги вышла на подиум в 1966 году в возрасте 16 лет. Из-за ее уникальной внешности ее часто называют «первой супермоделью в мире». В середине 60-х глаза с огромными ресницами и хрупкая фигура Твигги перевернули мир моды: юная жительница Лондона всего в течение года стала иконой стиля и лицом целого поколения.
Модель была ростом 167 сантиметров и весила всего 51 килограмм. Хрупкая мальчишеская фигура, короткая стрижка, большие наивные глаза отличали ее от известных тогда красавиц, таких как француженка Бриджит Бардо или итальянка Софи Лорен.
Фото: picture-alliance.com
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