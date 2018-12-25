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Перламутровая помада, загар, платье-плащ и колготки с блеском: фото со свадьбы Глюк’oZы удивило публику

Светские сплетники обсуждают фото со свадьбы Натальи Ионовой и Александра Чистякова.

Певица Наталья Ионова и бизнесмен Александр Чистяков стали мужем и женой в 2006 году. С тех пор многое изменилось, в том числе свадебная мода и представления о стиле. Фотография со свадьбы Глюк’oZы, которая была опубликована в одном из посвященных звездам аккаунтов — тому подтверждение.

«Рили?», «Да лаааадно))))», «Вроде за миллионера выходила замуж», «Загар, колготки с блеском и бант «матильды») о времена, о нравы...)))», «Это реально ее платье было?», «Заварная пироженка», «Нужно больше загара», «Его галстук дал ответы, на все вопросы, которые были к их паре», — злословят сплетники.

Защитники пары предполагают, что это была постановка в стиле недавнего клипа Димы Билана. «Да какая разница в чем жениться, главное что они живут до сих пор вместе и она выглядит шикарно сейчас», «Это постановка. У них другая свадьба была», «Да у них свадьба стебная была, поэтому такие наряды)))», — предполагают они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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