Перепутала пляж с красной дорожкой: Наталья Рудова вышла в свет в странном платье

Накануне в одном из московских кинотеатров прошла премьера фильма «Непрощенный». Все взгляды к себе приковали не только исполнители главных ролей Ирина Безрукова и Дмитрий Нагиев, но и молодая актриса Наталья Рудова, поскольку она выбрала неудачный, по мнению многих поклонников, наряд.
Мини-платье Натальи плохо сидело на ее фигуре — в какой-то момент оно сползло вниз, едва не показав лишнее. К тому же на бюсте звезды были видны полоски от загара, которые тоже предстали взорам всех присутствующих.
Однако Рудова ничуть не смутилась и смело позировала на красной дорожке. Актриса часто демонстрирует подтянутое тело в своем микроблоге и, видимо, решила сделать это вновь и на светском мероприятии. А вам понравился наряд Натальи?
Фото: пресс-служба, Instagram