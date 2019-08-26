Переливы золота и асимметрия: Кети Топурия продемонстрировала роскошный образ

Главным в образе звезды стало футуристическое каркасное платье-мини с асимметричным лифом и пышным шлейфом. Переливающийся оттенок «золотистый лайм» играет с массивными золотыми браслетами и кольцами, а баланс фактур создали прозрачные босоножки на головокружительных шпильках.
Фолловеры восхищены стильным выходом Топурии и безупречной фигурой звезды. «Самая стильная, с врожденным вкусом!», «Как скульптура идеальная», «Исключительное чувство вкуса», «Платье, образ – тут все прекрасно и органично!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!