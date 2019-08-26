Переливы золота и асимметрия: Кети Топурия продемонстрировала роскошный образ

Фолловеры восхищены стильным выходом Топурии и безупречной фигурой звезды. «Самая стильная, с врожденным вкусом!», «Как скульптура идеальная», «Исключительное чувство вкуса», «Платье, образ – тут все прекрасно и органично!» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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