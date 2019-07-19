Пепперони, томаты черри и шлейф из сыра: невеста из Британии выбрала для свадьбы платье в виде пиццы

Одна из британских пиццерий подает идею невестам – надеть на торжество костюм пиццы. Получается вполне правдоподобно: отрытые плечи с окантовкой в виде бортиков из теста и главная деталь – длинный шлейф, буквально усыпанный кусочками пепперони. В дополнение к наряду – букет из зелени и томатов черри.
В качестве угощения гостям предлагают шестиэтажный торт в виде пиццы, верхушку которого украшают фигурки молодоженов из теста. Интересный факт: согласно исследованиям, 65% британцев хотели бы видеть любимое блюдо на торжествах. Эту идею подхватила сеть пиццерий, сделав в своей рекламной кампании упор на свадебные пицца-сэты.
Текст: Полина Гераскина
Фото: YouTube/The Sun
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