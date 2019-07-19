Пепперони, томаты черри и шлейф из сыра: невеста из Британии выбрала для свадьбы платье в виде пиццы

Одна из британских пиццерий подает идею невестам – надеть на торжество костюм пиццы. Получается вполне правдоподобно: отрытые плечи с окантовкой в виде бортиков из теста и главная деталь – длинный шлейф, буквально усыпанный кусочками пепперони. В дополнение к наряду – букет из зелени и томатов черри.