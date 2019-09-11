Парижский шик и анималистические мотивы: Вера Брежнева в элегантном образе отправилась на прогулку

Фолловеры восхищаются удачным образом артистки. «Какая вы классная! И босоножки, и платье, и образ, и контраст!», «Как всегда шикарная», «Черное и красное – классика» – пишут в комментариях. О других стильных образах Веры Брежневой читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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