Парижский шик и анималистические мотивы: Вера Брежнева в элегантном образе отправилась на прогулку

«Поехали кататься!» – написала Брежнева в тексте нового поста. Ярко-красный скутер отлично вписался в образ звезды. Бабье лето певица провожает в монохромном черном аутфите на основе плиссированной юбки-миди и топа по фигуре. Французская элегантность подчеркнута минималистичными босоножками с квадратным носком и солнцезащитными очками в винтажном стиле. Акцентом образа стал любимый аксессуар современных парижанок – миниатюрная сумка-багет со змеиным принтом.
Фолловеры восхищаются удачным образом артистки. «Какая вы классная! И босоножки, и платье, и образ, и контраст!», «Как всегда шикарная», «Черное и красное – классика» – пишут в комментариях. О других стильных образах Веры Брежневой читайте здесь.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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