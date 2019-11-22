Парень подарил невесте купальник со своим селфи, чтобы на нее не смотрели другие мужчины

Молодому человеку не нравилось, что его девушка постоянно публикует фото в бикини, и он решил с этим бороться. Для этого он устроил настоящий сюрприз: завязал любимой глаза, переодел ее и подвел к зеркалу. Когда девушка сняла с глаз повязку, она буквально подпрыгнула от удивления – на ней оказался слитный купальник с открытой спиной с забавными селфи ее жениха спереди и сзади. Невеста долго смеялась и пообещала надеть обновку на пляж.