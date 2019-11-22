Парень подарил невесте купальник со своим селфи, чтобы на нее не смотрели другие мужчины
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Девушка получила оригинальный подарок от своего бойфренда, обеспокоенного тем, что на пляже на нее засматриваются другие мужчины. Специально для возлюбленной блогер из Австралии заказал купальник со своим селфи, чтобы отпугивать конкурентов.
«Патти обожает бикини, но я устал тратить на них деньги» – поделился блогер. Однако теперь у нее есть купальник на случай, «если кто-то вдруг решит с ней познакомиться».
Молодому человеку не нравилось, что его девушка постоянно публикует фото в бикини, и он решил с этим бороться. Для этого он устроил настоящий сюрприз: завязал любимой глаза, переодел ее и подвел к зеркалу. Когда девушка сняла с глаз повязку, она буквально подпрыгнула от удивления – на ней оказался слитный купальник с открытой спиной с забавными селфи ее жениха спереди и сзади. Невеста долго смеялась и пообещала надеть обновку на пляж.
Фото: Instagram
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