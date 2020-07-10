«Папина дочка» Лиза Арзамасова блеснула в дерзком образе с брючным костюмом и кружевным бюстье
Фото: Instagram @liza_arzamasova
В новой съемке Арзамасова примерила драматичный образ и эффектно скинула с себя блейзер, подбросив его вверх. В комплекте с ним — строгие, зауженные книзу брюки по мотивам стиля power dressing. Брючную двойку соединило соблазнительное бюстье из черного прозрачного кружева, которое подчеркнула осиную талию актрисы. Завершили аутфит классические бежевые лодочки на головокружительно высоких шпильках. Финальные акценты в смелом роковом образе поставил яркий дымчатый мейкап и распущенные волосы с крупными локонами.
Поклонники не скупились на комплименты и буквально осыпали ими любимую звезду. «Сколько страсти!», «Драйвово», «Волшебно получилось», «Шикарная, красивая девушка! Счастья вам, вы очень добрая», «Просто магия!», «Фото — огонь», «Это слишком потрясно», «Да, экспрессии и страсти тут хватает! Вы молодец», «Самая красивая» — пишут в комментариях. О других образах Лизы Арзамасовой и новые подробности о романе актрисы с известным фигуристом — на Passion.ru.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
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