«Папина дочка» Лиза Арзамасова блеснула в дерзком образе с брючным костюмом и кружевным бюстье

Поклонники не скупились на комплименты и буквально осыпали ими любимую звезду. «Сколько страсти!», «Драйвово», «Волшебно получилось», «Шикарная, красивая девушка! Счастья вам, вы очень добрая», «Просто магия!», «Фото — огонь», «Это слишком потрясно», «Да, экспрессии и страсти тут хватает! Вы молодец», «Самая красивая» — пишут в комментариях. О других образах Лизы Арзамасовой и новые подробности о романе актрисы с известным фигуристом — на Passion.ru.