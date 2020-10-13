«Папина дочка» Карпович примерила дерзкий образ с ковбойскими сапогами и мини-платьем
Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich
Звезда сериала «Папины дочки» позирует в минималистичном и элегантном аутфите total black. На ней — эффектное платье-блейзер длины мини, которое открывает бесконечно длинные и стройные ноги. В рифму к нему подобраны брутальные кожаные ботфорты в лучших традициях вестерна — с длинными мысами и мощными фигурными каблуками. Завершили look броские кругле серьги в формате statement. Для съемки Карпович примерила образ дерзкой блондинки с короткой стрижкой и объемной укладкой.
Поклонники осыпали любимую актрису комплиментами и хвалили за смену имиджа. «Стрижка — зачет!», «Фантастическая!», «Стиль, шарм, красота», «Красотка, здесь и не узнать! Очень идет новая прическа», «Ну что за невероятная красотка! Не могу оторвать глаз — просто богиня!», «Это ваш самый шикарный образ» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich
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