«Папина дочка» Карпович примерила дерзкий образ с ковбойскими сапогами и мини-платьем

Звезда сериала «Папины дочки» позирует в минималистичном и элегантном аутфите total black. На ней — эффектное платье-блейзер длины мини, которое открывает бесконечно длинные и стройные ноги. В рифму к нему подобраны брутальные кожаные ботфорты в лучших традициях вестерна — с длинными мысами и мощными фигурными каблуками. Завершили look броские кругле серьги в формате statement. Для съемки Карпович примерила образ дерзкой блондинки с короткой стрижкой и объемной укладкой.