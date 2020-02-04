Бюджетное пальто и платье из масс-маркета: Кейт Миддлтон показала, как сэкономить на модном образе

Кейт Миддлтон снова преподала мастер-класс, научив, как сэкономить на шопинге и при этом одеться эффектно. 38-летняя герцогиня все чаще выходит в свет в недорогой одежде, и официальный визит в Уэльс вместе с принцем Уильямом не стал исключением.