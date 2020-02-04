Бюджетное пальто и платье из масс-маркета: Кейт Миддлтон показала, как сэкономить на модном образе
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Фото: Globallook
3 февраля Миддлтон блистала на церемонии BAFTA в роскошном платье Alexander McQueen, которое уже надевала в 2012 году, а уже 4 февраля вернулась к королевским обязанностям. Для этого герцогиня Кембриджская подобрала строгий аутфит с акцентными деталями.
Образ построен вокруг классического приталенного пальто-бушлата от Hobbs, которое обошлось монаршей особе £349 (около 22 000 рублей), сообщает Daily Mail. К нему Кейт подобрала платье в насыщенном оттенке раскаленной лавы от масс-маркет-бренда Zara. С платьем зарифмован яркий клатч от Mulberry и шейный платок с принтом в виде крупных сердец. Завершили look замшевые сапоги на низком каблуке.
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Фото: Globallook
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