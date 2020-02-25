Нетребко составила образ вокруг пальто насыщенного вишневого цвета с акцентным белым паттерном. К нему звезда подобрала набор теплых аксессуаров – стильный шарф из разноцветного меха и классический берет в оттенке капучино. Дополнили тандем черные кожаные сапоги на блочном каблуке лимонно-желтого цвета и миниатюрная сумка-ридикюль со «змеиным» тиснением. Завершающий штрих – темные солнцезащитные очки. Фолловеры не жалели комплиментов. «Какие яркие! Оригинальные! Стильные», «Яркие нотки в монохроме Парижа», «Анна, какая вы модница», «Парижу под стать», «Красавица невероятная», «Восхитительная!», «Наряд опять взрывной», «Ох, Анна, какая вы красивая, вам так идет этот цвет», «Обожаю вашу яркость и стиль», «Анна, какие у вас красивые наряды! Да и сами вы очень красивая и талантливая», «Вы украшаете мир» – пишут в комментариях. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!