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Пальто нараспашку и бесконечные ноги: Глюк'oZa показала эффектный образ и собрала сотни комплиментов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZa, показала необычный образ и собрала множество комплиментов. 33-летняя певица смело демонстрирует стройную фигуру и бесконечные ноги, подчеркивая их высокими шпильками и нескромными разрезами.

Звезда поделилась любовью к современному искусству, в которое отлично вписала свой образ. На фото Наталья расслабленно позирует в приталенном пальто на голое тело, щедро декорированном мехом. Эффектное цветовое решение поддерживает светлый яблочно-желтый оттенок в сочетании с яркой принтованной подкладкой. Полы пальто дерзко распахнуты и открывают стройные и загорелые ноги певицы. Завершающим штрихом стали белые ботильоны на высоких шпильках.

Поклонники не жалели комплиментов. «Как всегда красива, индивидуальна и просто прелесть!», «Какое неожиданное сочетание», «Ух ты, Наталья! Вам как всегда все к лицу», «Наталья, неотразимая», «Бесподобна! Что тут скажешь, богиня», «Взгляд сумасшедше притягательный», «Просто огонь! Нет слов – красотка», «Очаровательная яркость» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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