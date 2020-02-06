Пальто нараспашку и бесконечные ноги: Глюк'oZa показала эффектный образ и собрала сотни комплиментов
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Звезда поделилась любовью к современному искусству, в которое отлично вписала свой образ. На фото Наталья расслабленно позирует в приталенном пальто на голое тело, щедро декорированном мехом. Эффектное цветовое решение поддерживает светлый яблочно-желтый оттенок в сочетании с яркой принтованной подкладкой. Полы пальто дерзко распахнуты и открывают стройные и загорелые ноги певицы. Завершающим штрихом стали белые ботильоны на высоких шпильках.
Поклонники не жалели комплиментов. «Как всегда красива, индивидуальна и просто прелесть!», «Какое неожиданное сочетание», «Ух ты, Наталья! Вам как всегда все к лицу», «Наталья, неотразимая», «Бесподобна! Что тут скажешь, богиня», «Взгляд сумасшедше притягательный», «Просто огонь! Нет слов – красотка», «Очаровательная яркость» – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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