Пальто нараспашку и бесконечные ноги: Глюк'oZa показала эффектный образ и собрала сотни комплиментов

Поклонники не жалели комплиментов. «Как всегда красива, индивидуальна и просто прелесть!», «Какое неожиданное сочетание», «Ух ты, Наталья! Вам как всегда все к лицу», «Наталья, неотразимая», «Бесподобна! Что тут скажешь, богиня», «Взгляд сумасшедше притягательный», «Просто огонь! Нет слов – красотка», «Очаровательная яркость» – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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