«Пахнет нафталином»: в Сети жестко раскритиковали платье Ксении Бородиной

Накануне Ксения сфотографировалась в романтичном светло-голубом платье с принтом, но большинству фолловеров совсем не понравился этот look. «Как у старой бабки», «Из какого сундука вы это достали?», «Нафталином несет за километр», — так прокомментировали кадр интернет-пользователи.

Преданные фанаты поспешили защитить свою любимицу, уверяя, что ей все к лицу. Сама Бородина не обратила внимания на негативные отзывы. А вам понравилось платье авторства телеведущей?

Фото: Instagram