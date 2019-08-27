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Ожидание и реальность за 2500 рублей: блогер устроила битву бюджетных свадебных платьев

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Платье за 660 руб.

Фото: YouTube/Tina Yong

Австралийская beauty-блогер Тина Йонг решила устроить настоящий тест-драйв бюджетным свадебным платьям из онлайн-магазина. Условие эксперимента было простым: стоимость наряда не должна превышать 3 000 рублей.

Платья заметно отличались от тех, что были изображены на фото в каталоге, как сообщает Daily Mail. Самой неудачной покупкой стало платье за $10 (660 руб), которое оказалось полностью прозрачным, хотя поставщик гарантировал наличие телесной подкладки под белым гипюром. Не оправдала ожидания и модель за $18 (1 190 руб) – лиф на фото был усыпан блестками, однако, в реальности мерцающего декора не было. Что касается варианта за $21 (1 390 руб), то его оттенок в корне отличался от заявленного. «Оно не белое, оно – кремовое, даже с желтоватым оттенком» – делится впечатлениями блогер.

Фаворитом Тины по качеству, как ни странно, оказалось самое дорогое платье, купленное за $36 (2 380 руб). «Из всех вариантов оно подходит мне больше всего и хотя бы похоже на свадебное платье» – комментирует девушка.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram, YouTube

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