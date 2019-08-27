Ожидание и реальность за 2500 рублей: блогер устроила битву бюджетных свадебных платьев

Платья заметно отличались от тех, что были изображены на фото в каталоге, как сообщает Daily Mail. Самой неудачной покупкой стало платье за $10 (660 руб), которое оказалось полностью прозрачным, хотя поставщик гарантировал наличие телесной подкладки под белым гипюром. Не оправдала ожидания и модель за $18 (1 190 руб) – лиф на фото был усыпан блестками, однако, в реальности мерцающего декора не было. Что касается варианта за $21 (1 390 руб), то его оттенок в корне отличался от заявленного. «Оно не белое, оно – кремовое, даже с желтоватым оттенком» – делится впечатлениями блогер.
Фаворитом Тины по качеству, как ни странно, оказалось самое дорогое платье, купленное за $36 (2 380 руб). «Из всех вариантов оно подходит мне больше всего и хотя бы похоже на свадебное платье» – комментирует девушка.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram, YouTube
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!