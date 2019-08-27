Ожидание и реальность за 2500 рублей: блогер устроила битву бюджетных свадебных платьев

Фаворитом Тины по качеству, как ни странно, оказалось самое дорогое платье, купленное за $36 (2 380 руб). «Из всех вариантов оно подходит мне больше всего и хотя бы похоже на свадебное платье» – комментирует девушка.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram, YouTube

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