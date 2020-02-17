В таком ответственном деле, как выбор свадебного наряда, девушка решила всецело довериться онлайн-магазину. Думая, что сэкономит деньги и время, она заказала пышное кружевное платье с асимметричным низом, которое на фото смотрелось весьма эффектно. Однако, реальность разочаровала невесту. Помимо того, что ткань и фасон в корне отличались от того, что было представлено в каталоге, на сетчатом лифе платья оказались два нелепых круглых «патча», которые прикрывали бюст. Ее подруга поделилась фото в сообществе на Facebook, написав: «Слева – то, то она заказала, справа – то, что получила. И вроде бы все было хорошо…Но тут случился этот провал! Бедная невеста» – цитирует автора The Sun. Пользователи были в недоумении, возмутившись тем фактом, что девушка решилась заказать наряд для важного дня онлайн. «Это и есть причина, по которой люди тратят столько денег на свадебные платья. Если бы все было так просто, и хорошее можно было купить за 20 долларов, то все бы так делали», «Покупать свадебное платье онлайн – неправильно. Оно стоит дешево, да и выглядит так же» – пишут в комментариях. Фото: Vostock-photo, InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!