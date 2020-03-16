Ожидание и реальность: девушка заказала вечернее платье онлайн, а получила «гигантскую скатерть»

«Одна из моих подруг сказала, что я выгляжу как Иисус. Посмотрев на все эти драпировки, я поняла, что похожа на одного из 12 апостолов. Вместо 46 размера я получила 54 Я заказала несколько платьев для своего 21-летия в апреле. И я в панике: и это, и все остальные варианты выглядят, как скатерти. » – комментирует девушка.

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