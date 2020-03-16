Ожидание и реальность: девушка заказала вечернее платье онлайн, а получила «гигантскую скатерть»
Любительница онлайн-шопинга заказала шелковое платье-кимоно с объемными рукавами в оттенке серебристый металлик, заплатив за него £110 (около 10 150 руб по нынешнему курсу), сообщает The Sun. При оформлении заказа она указала свой 46 размер одежды. Вечерний наряд на модели смотрелся потрясающе, что не имело ничего общего с реальностью. Распаковав посылку, девушка увидела нелепое платье, которое оказалось на несколько размеров больше, чем она сама. Фото в обновке она поделилась в чате с подругами.
Фото: Twitter
«Одна из моих подруг сказала, что я выгляжу как Иисус. Посмотрев на все эти драпировки, я поняла, что похожа на одного из 12 апостолов. Вместо 46 размера я получила 54 Я заказала несколько платьев для своего 21-летия в апреле. И я в панике: и это, и все остальные варианты выглядят, как скатерти. » – комментирует девушка.
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Фото: Twitter
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