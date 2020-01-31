Ожидание и реальность: девушка заказала стильную блузку онлайн, а получила «парашют в горошек»

Перед ней оказалась странно скроенная вещь с гиперобъемными рукавами, которая кардинально отличалась от того, что предлагал на фото интернет-магазин. Вместо свободного силуэта девушка получила прилегающий, еще и не подходящий по размеру в талии. Покупкой она поделилась в своем Twitter, опубликовав, как блузка с рукавами-гигантами сидит на ней. Модный трофей насмешил подруг девушки. «Выглядит так, будто бы рукава взорвали», «Ну ты же хотела рукава-фонарики», «Извини, но я смеюсь до слез», «Будто бы ты прыгнула с парашютом и рукава раздулись, пока ты летела вниз» — пишут в комментариях.