Шарлотта устроилась на новую работу, поэтому решила порадовать себя новым платьем, сообщает The Sun. Девушка заказала черное платье расслабленного А-силуэта с пышным воланом на юбке. Получив и открыв посылку, она не поверила своим глазам: платье 8 размера (46 в российской размерной системе) было настолько большим, что могло бы уместить сразу несколько девушек. При этом размер на бирке полностью соответствовал заказанному. За £22 (около 1800 рублей) Шарлотта получила огромный «мешок для картошки». «Онлайн и реальность» – прокомментировала девушка свой пост в Facebook. Неудачный модный трофей насмешил друзей и знакомых – кто-то из них даже посоветовал свернуть его вдвое, чтобы оно подошло по размеру. Даже сама Шарлотта призналась, что долго смеялась, когда распаковала заказ. «Один мой друг пошутил, что мы вдвоем будем отлично смотреться в это платье» – поделилась девушка. Фото: FacebookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!