Ожидание и реальность: девушка заказала бикини онлайн, а получила «стринги на запястье»

Пост позабавил фолловеров. «Смеюсь вслух ха-ха!», «Может их надо носить на запястье?», «Однажды я заказала сразу два купальника, один был похож на этот, а другой — нормальный», «Прости, но это очень смешно», «С таким же успехом можно не надевать ничего» — пишут в комментариях.