Ожидание и реальность: девушка заказала бикини онлайн, а получила «стринги на запястье»
В списке покупок оказалось лаконичное бикини черного цвета с миниатюрными высокими трусиками. Но получила покупательница нечто странное, похожее на неправильно сшитые стринги. Затейливая деталь оставляет слишком мало места для фантазии и практически не выполняет свои функции. Девушка поделилась фотографией покупки в своем Twitter, надев низ от нового купальника поверх своего нижнего белья.
Фото: Twitter
Пост позабавил фолловеров. «Смеюсь вслух ха-ха!», «Может их надо носить на запястье?», «Однажды я заказала сразу два купальника, один был похож на этот, а другой — нормальный», «Прости, но это очень смешно», «С таким же успехом можно не надевать ничего» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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