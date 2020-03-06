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Ожидание и реальность: девушка купила онлайн мини-платье, а получила «нечто, похожее на мешок для мусора»

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Фото: кадр из интернет-магазина

Жительница Великобритании Лорен Томпсон заказала в интернет-магазине облегающий наряд из латекса за 25 фунтов стерлингов (больше 2100 рублей по текущему курсу). Однако то, что пришло ей по почте, имело весьма отдаленное сходство с платьем на фотографии.

На официальных снимках, размещенных на сайте бренда, платье было нежно-розового цвета и подчеркивало изгибы фигуры. Лорен же в своем аккаунте в Twitter выложила фотографии того, как наряд, который должен был идеально подойти ей по размеру, выглядел на ней. Для начала он совершенно не облегал фигуру, материал выглядел как дешевый пластик, который обычно используется для мусорных мешков, а его оттенок сильно отличался от заявленного. Девушка подписала снимки катастрофической покупки: «Думаю, мне придется заказать что-то другое для важного вечера в субботу» и отметила официальный аккаунт бренда.

Ее твит быстро стал вирусным и получил больше 22 тысяч лайков за пару часов. Пользователи социальной сети оставили множество комментариев под постом, в которых согласились, что покупка действительно напоминает мусорный пакет, который окунули в краску, или сумку из Ikea. Однако нашлись и те, кто критически отнесся к желанию Лорен поделиться провалом в интернет-шопинге: «Боже, что люди только не делают ради того, чтобы заработать лайки. Может, для начала стоит застегнуть молнию на платье, а потом жаловаться?», «А вы не пробовали купить платье своего размера и не пытаться таким дешевым способом привлечь к себе внимание?», «Может, погладите его для начала или положите его в рис?»

Фото: twitter

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