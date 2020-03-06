Ожидание и реальность: девушка купила онлайн мини-платье, а получила «нечто, похожее на мешок для мусора»

Ее твит быстро стал вирусным и получил больше 22 тысяч лайков за пару часов. Пользователи социальной сети оставили множество комментариев под постом, в которых согласились, что покупка действительно напоминает мусорный пакет, который окунули в краску, или сумку из Ikea. Однако нашлись и те, кто критически отнесся к желанию Лорен поделиться провалом в интернет-шопинге: «Боже, что люди только не делают ради того, чтобы заработать лайки. Может, для начала стоит застегнуть молнию на платье, а потом жаловаться?», «А вы не пробовали купить платье своего размера и не пытаться таким дешевым способом привлечь к себе внимание?», «Может, погладите его для начала или положите его в рис?»

Фото: twitter

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