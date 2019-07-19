Открытые плечи и воланы: Ксения Собчак подчеркнула стройную фигуру воздушным платьем

На Ксении – воздушное платье, цитирующее моду викторианской эпохи. Открытые плечи, крупные воланы, объемные рукава и многослойность создают романтичный образ. Звезда смело приняла правила игры фактур, в которой выигрышным стало сочетание летящей полупрозрачной ткани и широкого пояса Dior из грубой кожи с металлической фурнитурой.
Фото: Instagram
Декольтированное платье, крупные серьги-кольца и собранные в пучок волосы подчеркнули линию шеи, а финальным акцентом аутфита стали плетеные сандалии open-toe (с открытыми пальцами).
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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