«Отцветает Мария»: Шарапову раскритиковали за «старческие» платья

Недавно теннисистка Мария Шарапова вылетела из Уимблдонского турнира в первом же круге, но не особенно расстроилась — спортсменка проводит время с друзьями и наслаждается жизнью. Для одного из мероприятий девушка выбрала блеклое платье свободного кроя и вместо комплиментов получила целый ворох критических замечаний.
«Плюс 10 лет!», «Не самый удачный образ», «Сразу тетенька», «Состарилась, отцветает Мария!» — прокомментировали фолловеры Шараповой в Instagram.
Спустя несколько часов Мария опубликовала другую фотографию — в платье-рубашке молочного оттенка и в босоножках с плоской подошвой. На этот раз фанаты сравнили Шарапову с «отчаянной домохозяйкой» и медсестрой. К слову, сама Мария Шарапова никак не отреагировала на критику в свой адрес — в одном из интервью она заявила, что старается не обращать внимания на подобные отзывы.
Фото и видео: Instagram