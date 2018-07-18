«Отцветает Мария»: Шарапову раскритиковали за «старческие» платья

Спустя несколько часов Мария опубликовала другую фотографию — в платье-рубашке молочного оттенка и в босоножках с плоской подошвой. На этот раз фанаты сравнили Шарапову с «отчаянной домохозяйкой» и медсестрой. К слову, сама Мария Шарапова никак не отреагировала на критику в свой адрес — в одном из интервью она заявила, что старается не обращать внимания на подобные отзывы.

Фото и видео: Instagram