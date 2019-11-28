От звездных поклонниц во главе с Тейлор и Хепберн до продажи за $13 биллионов: история украшений Tiffany & Co.

Ювелирный дом Tiffany & Co. ведет свою историю с 1837 года и сегодня вряд кто-то не сможет назвать бренд при виде заветных зелено-голубых коробочек. Недавно Сеть облетела новость о скорой продаже акций компании за $13 биллионов и переходе их к концерну LVMH. На этом начинается новая история Tiffany & Co., а какой она была до этого – рассматриваем на примере главных икон стиля прошлого и настоящего.