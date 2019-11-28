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От звездных поклонниц во главе с Тейлор и Хепберн до продажи за $13 биллионов: история украшений Tiffany & Co.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Одри Хепберн

Фото: Globallook

Ювелирный дом Tiffany & Co. ведет свою историю с 1837 года и сегодня вряд кто-то не сможет назвать бренд при виде заветных зелено-голубых коробочек. Недавно Сеть облетела новость о скорой продаже акций компании за $13 биллионов и переходе их к концерну LVMH. На этом начинается новая история Tiffany & Co., а какой она была до этого – рассматриваем на примере главных икон стиля прошлого и настоящего.

Среди поклонниц бренда были культовые женщины, среди которых – Грета Гарбо, Уоллис Симпсон, Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, с которой украшения Tiffany. ассоциируются у многих после роли в фильме «Завтрак у Тиффани». Ее персонаж, Холли Голайтли встречала день в своем любимом уголке Манхеттена – бутике Tiffany. Мир запомнил культовое черное платье Givenchy, тиару, усыпанную камнями, очки-вайфареры – в таком наряде героиня Хепберн проводила время за кофе и круассаном, разглядывая витрины магазина.

Одри Хепберн

Фото: Globallook

«Большим девочками нужны большие бриллианты» – цитирует Элизабет Тейлор Daily Mail. Одним из самых запоминающихся среди десятков роскошных украшений Тейлор стала брошь в виде игуаны – творение легендарного ювелира Tiffany & Co. Жана Шлюмберже.

Элизабет Тейлор

Фото: Globallook

Еще одна знаменитая поклонница высокого ювелирного искусства – Жаклин Кеннеди, которая нередко появлялась в изделиях от Tiffany & Co. времен Шлюмберже.

Жаклин Кеннеди

Фото: Архивы пресс-служб

Украшения заняли свое место в кинематографе. Ярким примером стал образ героини Кэри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби». Любопытно, что сам автор романа, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, был постоянным клиентом Tiffany & Co.

Кэри Маллиган в х/ф «Великий Гэтсби»

Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru

Ювелирный дом стал не только одним из самых знаменитых в мире, но и самым популярным по числу упоминаний в литературе, музыке и кино. «LVMH достался драгоценный кусочек истории» – сообщает Daily Mail.

Фото: Globallook, Dpa, Kinopoisk

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