От звездных поклонниц во главе с Тейлор и Хепберн до продажи за $13 биллионов: история украшений Tiffany & Co.
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Фото: Globallook
Среди поклонниц бренда были культовые женщины, среди которых – Грета Гарбо, Уоллис Симпсон, Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Одри Хепберн, с которой украшения Tiffany. ассоциируются у многих после роли в фильме «Завтрак у Тиффани». Ее персонаж, Холли Голайтли встречала день в своем любимом уголке Манхеттена – бутике Tiffany. Мир запомнил культовое черное платье Givenchy, тиару, усыпанную камнями, очки-вайфареры – в таком наряде героиня Хепберн проводила время за кофе и круассаном, разглядывая витрины магазина.
Фото: Globallook
«Большим девочками нужны большие бриллианты» – цитирует Элизабет Тейлор Daily Mail. Одним из самых запоминающихся среди десятков роскошных украшений Тейлор стала брошь в виде игуаны – творение легендарного ювелира Tiffany & Co. Жана Шлюмберже.
Фото: Globallook
Еще одна знаменитая поклонница высокого ювелирного искусства – Жаклин Кеннеди, которая нередко появлялась в изделиях от Tiffany & Co. времен Шлюмберже.
Фото: Архивы пресс-служб
Украшения заняли свое место в кинематографе. Ярким примером стал образ героини Кэри Маллиган в фильме «Великий Гэтсби». Любопытно, что сам автор романа, Фрэнсис Скотт Фитцджеральд, был постоянным клиентом Tiffany & Co.
Фото: Screenshot/Kinopoisk.ru
Ювелирный дом стал не только одним из самых знаменитых в мире, но и самым популярным по числу упоминаний в литературе, музыке и кино. «LVMH достался драгоценный кусочек истории» – сообщает Daily Mail.
Фото: Globallook, Dpa, Kinopoisk
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