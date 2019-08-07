От принцессы Софии до принца Джорджа: как одеваются наследники европейских королевских династий

Леонор и София, дети испанской королевы Летиции и Филиппа VI, всегда одеты, как настоящие принцессы. Легкие натуральные ткани, светлые цвета, цветочные принты и свободные силуэты – стиль девочек во многом рифмуется с нарядами их матери. Испанские монархи нередко выбирают демократичные бренды (Zara, Mango, Massimo Dutti) как для повседневных выходов, так и для официальных мероприятий.
Принц Жак и принцесса Габриэлла (дети Альберта II и принцессы Шарлен) – самые известные близнецы Монако. Их гардероб – трендовые новинки в стиле casual, множество аксессуаров, включая миниатюрные очки Ray Ban, и самые известные бренды.
Кейт Миддлтон соблюдает традиции, призывая к этому своих детей. Поэтому 6-летнего принца Джорджа нередко можно увидеть в шортах – неофициальная традиция дресс-кода для королевских детей до 6 лет. Для детей герцогиня Кембриджская, как правило, выбирает одежду британских марок, но и не скрывает любви к массмаркету.
Миа Тиндалл, правнучка Елизаветы II, одевается вполне обычно, несмотря на принадлежность к королевской семье. В ее гардеробе много денима, свободных сарафанов и одежды известных масс-маркет-брендов.
Современные принцессы и принцессы не ходят в мантиях и пышных платьях с кринолинами, но многие из них учатся следовать королевскому протоколу с самых ранних лет.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook, Dpa
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