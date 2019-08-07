От принцессы Софии до принца Джорджа: как одеваются наследники европейских королевских династий

Кейт Миддлтон соблюдает традиции, призывая к этому своих детей. Поэтому 6-летнего принца Джорджа нередко можно увидеть в шортах – неофициальная традиция дресс-кода для королевских детей до 6 лет. Для детей герцогиня Кембриджская, как правило, выбирает одежду британских марок, но и не скрывает любви к массмаркету.