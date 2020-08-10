От крошечных свитеров до салюта из перьев: пользователи Сети показали результаты неумелой стирки
Юзер из России поделился фотографией своих достижений в стирке. Вывод был сделан незамедлительно: подушки с антистресс-наполнителем в виде шариков нельзя чистить в машинке, иначе они будут напоминать о себе еще долго.
Фото: otvet.mail.ru / silence
Девушки частенько заглядывают в гардеробы своих бойфрендов, чтобы ухватить модные новинки в формате oversize. Любимый свитер молодого человека заметно сел после стирки и явно пришелся по вкусу возлюбленной.
Фото: Old Reddit
Мужчина решил освежить свои рубашки, но по окончании стирки обнаружил, что все они сплелись в один большой узел.
Фото: Reddit.com
Классика жанра: британец постирал шерстяной свитер в машине, а получил стильную маску-балаклаву.
Фото: Reddit.com
Остается лишь гадать, насколько сильно молодой человек разозлил свою девушку. Возлюбленная любезно запустила стирку с его вещами и забыла проверить карманы. Смартфон второй половинки передал привет из барабана. Делаем ставки: случайность или умысел?
Фото: Old Reddit
Порой трудно уследить за детьми — что-то да выпадает из поля зрения. Одна мама из Лос-Анджелеса напрасно не провела обыск вещей, ведь после стирки все они были испорчены ярким карандашом цвета фуксии.
Фото: Instagram @nathaliamusica
Сэкономить время на чистке подушек не получилось: во время сушки чехол был разорван, а в барабане случился пышный перьевой салют.
Фото: Imgur.com
Обозначения на ярлыках нельзя недооценивать. Для этой шерстяной шапки производитель выбрал ручную стирку в холодной воде, но не тут-то было!
Фото: Old Reddit
Мужчина решил, что справится с домашними обязанностями и без помощи жены. А вышло наоборот: шерстяной свитер под действием горячей воды превратился в кроп-топ.
Фото: Instagram @humbletip
Отличная идея для тех, кто совершил ту же ошибку — отдать любимый джемпер домашнему питомцу.
Фото: Old Reddit
Эта перчатка будто съела волшебное печенье из сказки про «Алису в Стране чудес». Теперь домохозяйка из Франции сможет отогревать ей лишь два пальца.
Фото: Instagram @lin.dje
Были ли у вас забавные случаи, связанные со стиркой или другими домашними делами?
Фото: Instagram, (Old)Reddit, Otvet.Mail.ru, Imgur.com, Unsplash
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