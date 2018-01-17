Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова описала забавный случай, произошедший с ней на днях в Нью-Йорке.

42-летняя Мария Захарова призналась в своем Facebook, что на днях некая американка, увидев ее в роскошном пальто с леопардовым принтом в лобби фешенебельного отеля в Нью-Йорке, приняла ее за фэшионисту, как в сериале «Секс в большом городе».

«Слышу по-английски: «Я счастлива, что сегодня в центре Нью-Йорка я увидела то, что давно искала — настоящего его обитателя. Так выглядит человек, который олицетворяет Манхэттен! И я Вас нашла», — это было сказано так искренне и с таким неподдельным восторгом, что моя редкая саркастическая колючесть на пару секунд ослабила хватку, и все, что у меня получилось сделать в ответ, — это просто еще шире улыбнуться», — рассказала Мария.