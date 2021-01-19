Ольга Бузова в шортах цвета салата пожаловалась на набранные килограммы

«Каждый год обещаю себе начать больше думать о себе, но по-прежнему взваливаю на себя слишком много. А все потому, что мой жизненный опыт (а он скоро станет еще на год больше) мне показал, что "хочешь, чтобы все было хорошо — делай все сама". Или как минимум контролируй. А еще я поправилась, и меня это бесит», — прокомментировала новую публикацию Ольга.

Насмешки по поводу набранного веса посыпались в адрес артистки. «Покажите мне, где и в какой части она поправилась?», «На сколько? На 314 грамм?», «Сколько пафоса. В каком месте поправилась? Все отфотошоплено, нам не понять», — пишут в комментариях. На защиту любимой певицы встали поклонники: «Красивая! Очень!», «Вы в отличной форме», «Очень идет зеленый цвет».