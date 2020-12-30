Олеся Судзиловская взорвала Сеть точеной фигурой в платье с разрезом от бедра

«Цвет настроения… Да какой угодно! Вот так нужно будет выбирать наряд на празднование Нового года! Однозначно все должно блестеть и переливаться. Обязательно надеваем туфли на каблуках! Не спрашивайте: "Зачем? Для чего? Все равно дома отмечаем". Отвечаю: "Для себя, для красоты, для удовольствия". С наступающим Новым годом всех!», — прокомментировала публикацию актриса.

На серии селфи Судзиловская позирует в силуэтном макси-платье из мерцающей ткани цвета индиго. Скромный верх компенсирует дерзкий разрез от бедра, открывающий бесконечно длинные и стройные ноги звезды. Дополнен образ классическими лодочками на шпильках телесного цвета и парой ювелирных акцентов.