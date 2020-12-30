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Олеся Судзиловская взорвала Сеть точеной фигурой в платье с разрезом от бедра

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Олеся Судзиловская блеснула в платье с дерзким разрезом

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Олеся Судзиловская показала, в каком наряде планирует встречать Новый год, а заодно подсказала подписчицам, как чувствовать себя на все сто даже дома. 46-летняя актриса буквально взорвала Сеть фото в эффектном платье и собрала не одну сотню комплиментов.

«Цвет настроения… Да какой угодно! Вот так нужно будет выбирать наряд на празднование Нового года! Однозначно все должно блестеть и переливаться. Обязательно надеваем туфли на каблуках! Не спрашивайте: "Зачем? Для чего? Все равно дома отмечаем". Отвечаю: "Для себя, для красоты, для удовольствия". С наступающим Новым годом всех!», — прокомментировала публикацию актриса.

На серии селфи Судзиловская позирует в силуэтном макси-платье из мерцающей ткани цвета индиго. Скромный верх компенсирует дерзкий разрез от бедра, открывающий бесконечно длинные и стройные ноги звезды. Дополнен образ классическими лодочками на шпильках телесного цвета и парой ювелирных акцентов.

Олеся Судзиловская

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

Сотни комплиментов и слов восхищения не заставили себя ждать. «Безупречная красота!», «Безумно красивая девушка», «Красивое платье и хозяйка платья сногсшибательна», «С каждым днем молодеете», «Это не фигура, это просто эталон!», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya

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