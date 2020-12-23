Олеся Судзиловская показала, как выглядеть соблазнительно в теплой одежде
Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya
Для светского мероприятия в центре столицы Судзиловская выстроила аутфит вокруг палитры дымчато-серых оттенков. Звезда надела уютное трикотажное платье длины миди, которое зарифмовала с объемной теплой курткой с серебристой металлической текстурой. Балансировать между спортшиком и элегантностью помогают молочно-белые кеды на танкетке, а финальными штрихами образа стала стильная шапка-бини и миниатюрная стеганая сумка.
Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya
Поклонники не скупились на комплименты для любимой актрисы. «Невероятно стильно выглядишь! И куртка бомбическая, и платье, и шапка!», «Какая красоточка», «Стильная и утонченная красавица», «Бомба!», «В восторге от вас!», «Королева мира!», «И талантлива, и красива», «Вы — прелесть!», — пишут в комментариях. О других стильных образах Олеси Судзиловской читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @olesya_sudzilovskaya
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