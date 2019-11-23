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«Окунули в клей, а потом в блестки»: Иван Ургант и поклонники Полины Гагариной подтрунивают над ее нарядом

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Фото: Instagram Полины Гагариной

32-летняя Полина Гагарина покорила всех сияющим нарядом.

Популярная певица Полина Гагарина стала очередной гостьей Ивана Урганта на «Первом» в рамках продвижения своей новой песни «Смотри». В студии шоу «Вечерний Ургант» артистка появилась в сияющем комбинезоне, который сидел на ней словно вторая кожа.

«Костюм, который сразил всех наповал», — так охарактеризовала его Полина.

«Вооооооу огнище», «Вот это костюм! Вы как всегда, супер красотка», «Женщина-искра», «Межгалактическая суперзвезда», «Блестящая женщина», «Костюмчик просто огонь», «Человек амфибия)))», «Круто, как будто Полину обмакнули в клей, а потом в блестки», «У Киркорова страз не осталось», «Киркоров обзавидовался», — обсуждают подписчики блога артистки.

Фото и видео: instagram, 1TV

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