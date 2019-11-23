«Окунули в клей, а потом в блестки»: Иван Ургант и поклонники Полины Гагариной подтрунивают над ее нарядом

Популярная певица Полина Гагарина стала очередной гостьей Ивана Урганта на «Первом» в рамках продвижения своей новой песни «Смотри». В студии шоу «Вечерний Ургант» артистка появилась в сияющем комбинезоне, который сидел на ней словно вторая кожа.

«Костюм, который сразил всех наповал», — так охарактеризовала его Полина.

«Вооооооу огнище», «Вот это костюм! Вы как всегда, супер красотка», «Женщина-искра», «Межгалактическая суперзвезда», «Блестящая женщина», «Костюмчик просто огонь», «Человек амфибия)))», «Круто, как будто Полину обмакнули в клей, а потом в блестки», «У Киркорова страз не осталось», «Киркоров обзавидовался», — обсуждают подписчики блога артистки.